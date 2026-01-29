Überfall auf Sparkasse in Essingen: Räuber mit hellrosa Koffer flüchtig

Essingen - Nach einem dreisten Raubüberfall auf eine Bankfiliale in Essingen (Ostalbkreis) fahndet die Polizei derzeit mit Hochdruck nach dem Täter.

Die Polizei untersuchte den Tatort in Essingen. © onw-images / Philipp André

Der Vorfall ereignete sich am Donnerstagnachmittag gegen 16 Uhr in der Rathausgasse. Ein bislang unbekannter Mann betrat die Sparkasse und bedrohte eine Bankmitarbeiterin.

Mit einem Geldbetrag in noch unbekannter, aber laut Polizei "höherer" Summe gelang ihm anschließend die Flucht.

Die Ermittler leiteten eine sofortige Fahndung ein, konnten den Mann bislang allerdings nicht ergreifen.

Der Gesuchte wird wie folgt beschrieben: