Überfall auf Sparkasse in Essingen: Räuber mit hellrosa Koffer flüchtig
Essingen - Nach einem dreisten Raubüberfall auf eine Bankfiliale in Essingen (Ostalbkreis) fahndet die Polizei derzeit mit Hochdruck nach dem Täter.
Der Vorfall ereignete sich am Donnerstagnachmittag gegen 16 Uhr in der Rathausgasse. Ein bislang unbekannter Mann betrat die Sparkasse und bedrohte eine Bankmitarbeiterin.
Mit einem Geldbetrag in noch unbekannter, aber laut Polizei "höherer" Summe gelang ihm anschließend die Flucht.
Die Ermittler leiteten eine sofortige Fahndung ein, konnten den Mann bislang allerdings nicht ergreifen.
Der Gesuchte wird wie folgt beschrieben:
- 1,80 Meter groß
- dunkle Haare
- braune Augen
- dunkler Mantel, schwarze Mütze, schwarze Handschuhe und ein dunkler, gestreifter Schal, zeitweise eine Sonnenbrille
- besonders auffällig: hellrosafarbener Koffer
Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Hinweise. Wer den beschriebenen Mann gesehen hat oder Angaben zu seinem aktuellen Aufenthaltsort machen kann, wird gebeten, sich unter der Rufnummer 07361 580-0 bei der Polizei Aalen zu melden.
Titelfoto: Bildmontage: onw-images / Philipp André