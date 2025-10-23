Messerattacke auf offener Straße: Mann spricht Kölner auf Englisch an, dann geht alles ganz schnell

Köln - Ein Kölner (29) ist am Mittwochabend bei einem versuchten Raubüberfall im Stadtteil Porz mit einem Messer verletzt worden. Die Polizei fahndet nach dem bislang unbekannten Angreifer und sucht Zeugen.

Die Kölner Polizei ist nach der Attacke auf den 29-Jährigen auf der Suche nach dem Täter - und Zeugen! (Archivbild) © 123RF/madrabothair

Wie ein Sprecher der Beamten am Donnerstag berichtete, war der 29-Jährige ersten Erkenntnissen zufolge am Vorabend gegen 20.15 Uhr zu Fuß auf der Josefstraße unterwegs, als ihn sein späterer Angreifer auf Englisch ansprach und nach Geld fragte.



Dann soll der Fremde den Kölner plötzlich mit einem Messer attackiert haben, wobei dieser schwere Verletzungen am Rücken und am Arm erlitt. Der Mann musste in einem Krankenhaus behandelt werden, hieß es seitens der Polizei. Der Angreifer flüchtete derweil in unbekannte Richtung.

Die Polizei hat Ermittlungen eingeleitet und fahndet nach dem Unbekannten, der von Zeugen folgendermaßen beschrieben wurde: