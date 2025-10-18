Uber-Fahrer von Fahrgästen ausgeraubt: Polizei fahndet nach zwei Männern

Bad Soden im Taunus - Ein Uber-Fahrer wurde geschlagen und beraubt: Nach einem Überfall in der Taunus-Stadt Bad Soden fahndet die Polizei nach zwei Männern mit jeweils "südländischem Erscheinungsbild".

Am späten Freitagabend kam es in Bad Soden zu einem Raubüberfall: Die Polizei leitete umgehend eine Fahndung ein, jedoch bislang ohne Erfolg. (Symbolbild) © Montage: dpa/Frank Rumpenhorst, dpa/Boris Roessler

Das Verbrechen ereignete sich bereits am späten Freitagabend, wie das Polizeipräsidium Westhessen am Samstag mitteilte.

Demnach chauffierte ein 40 Jahre alter Uber-Fahrer aus Frankfurt am Main zwei männliche Fahrgäste bis in die Bad Sodener Salinenstraße.

Nach dem Halt gegen 23.50 Uhr ging einer der beiden Männer überraschend zum Angriff über: Er schlug dem 40-Jährigen gegen die Brust, "während der zweite Täter Bargeld in Höhe von mehreren Hundert Euro aus dem Fahrzeuginneren entwendete", wie ein Polizeisprecher erklärte.

Mit ihrer Beute flohen die Räuber über den Bahnhofsplatz in Richtung der Königsteiner Straße.