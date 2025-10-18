Uber-Fahrer von Fahrgästen ausgeraubt: Polizei fahndet nach zwei Männern
Bad Soden im Taunus - Ein Uber-Fahrer wurde geschlagen und beraubt: Nach einem Überfall in der Taunus-Stadt Bad Soden fahndet die Polizei nach zwei Männern mit jeweils "südländischem Erscheinungsbild".
Das Verbrechen ereignete sich bereits am späten Freitagabend, wie das Polizeipräsidium Westhessen am Samstag mitteilte.
Demnach chauffierte ein 40 Jahre alter Uber-Fahrer aus Frankfurt am Main zwei männliche Fahrgäste bis in die Bad Sodener Salinenstraße.
Nach dem Halt gegen 23.50 Uhr ging einer der beiden Männer überraschend zum Angriff über: Er schlug dem 40-Jährigen gegen die Brust, "während der zweite Täter Bargeld in Höhe von mehreren Hundert Euro aus dem Fahrzeuginneren entwendete", wie ein Polizeisprecher erklärte.
Mit ihrer Beute flohen die Räuber über den Bahnhofsplatz in Richtung der Königsteiner Straße.
Raubüberfall in Bad Soden: Kripo sucht Zeugen
Die Polizei fahndet nach den Tätern. Zu beiden Männern liegen Beschreibungen vor.
Von dem ersten Räuber ist bekannt:
- circa 1,65 Meter groß
- etwa 20 Jahre alt
- von kräftiger Statur
Der Mann soll laut dem Sprecher ein "südländisches Erscheinungsbild" haben.
Zu dem zweiten Täter heißt es, dass er von schlanker Statur sei und dunkle Haare habe. Auch er weise ein "südländisches beziehungsweise arabisches Erscheinungsbild" auf.
Zeugen, die Hinweis zu den beiden Kriminellen oder zu dem Raubüberfall in Bad Soden geben könne, sollen sich bitte unter der Nummer 0619620730 bei der Kriminalpolizei melden.
Titelfoto: Montage: dpa/Frank Rumpenhorst, dpa/Boris Roessler