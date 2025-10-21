Axt-Mann stürmt Rewe-Markt: Fahndung nach schwerem Raubüberfall
Kassel/Fuldatal - Der Räuber war maskiert und mit einer Axt bewaffnet: Nach einem Überfall im nordhessischen Fuldatal am Dienstagmorgen sucht die Polizei mit Hochdruck nach dem Täter.
Der Kriminelle stürmte gegen 6.25 Uhr den Rewe-Markt in der Ihringshäuser Straße unweit der Kasseler Stadtgrenze, wie das Polizeipräsidium Nordhessen mitteilte.
Demnach bedrohte der mit einer dunklen Sturmhaube maskierte Mann eine Mitarbeiterin des Markts und verlangte die Herausgabe von Bargeld. Seine Beute in noch unbekannter Höhe verstaute er in einem dunklen Rucksack, dann floh der Räuber zu Fuß in Richtung Kassel.
Die Rewe-Mitarbeiterin blieb unverletzt zurück. Eine von der alarmierten Polizei eingeleitete Fahndung nach dem Räuber blieb erfolglos. Die Suche nach dem Kriminellen dauert an.Zu dem Räuber liegt diese Beschreibung vor:
- etwa 1,70 Meter groß
- von normaler Statur
- dunkler Hautteint.
Bei dem Überfall war der Mann mit einer dunkelroten Jogginghose und einem beigefarbenen Kapuzenpullover bekleidet. Zudem trug er schwarze Handschuhe.
Überfall in Fuldatal: Kripo Kassel sucht Zeugen!
Die Kriminalpolizei in Kassel hat die Ermittlungen zu dem Raubüberfall in Fuldatal übernommen. Die Beamten suchen "nach Zeugen, die Hinweise auf den Täter geben können", wie ein Sprecher ergänzte.
Das Polizeipräsidium Nordhessen ist unter der Telefonnummer 05619100 erreichbar.
Titelfoto: Montage: Henning Kaiser/dpa, Bodo Marks/dpa