Axt-Mann stürmt Rewe-Markt: Fahndung nach schwerem Raubüberfall

Kassel/Fuldatal - Der Räuber war maskiert und mit einer Axt bewaffnet: Nach einem Überfall im nordhessischen Fuldatal am Dienstagmorgen sucht die Polizei mit Hochdruck nach dem Täter.

Nach einem bewaffneten Raubüberfall in Fuldatal bei Kassel leitete die Polizei in Nordhessen umgehend eine Fahndung nach dem Täter ein. (Symbolbild) © Montage: Henning Kaiser/dpa, Bodo Marks/dpa

Der Kriminelle stürmte gegen 6.25 Uhr den Rewe-Markt in der Ihringshäuser Straße unweit der Kasseler Stadtgrenze, wie das Polizeipräsidium Nordhessen mitteilte.

Demnach bedrohte der mit einer dunklen Sturmhaube maskierte Mann eine Mitarbeiterin des Markts und verlangte die Herausgabe von Bargeld. Seine Beute in noch unbekannter Höhe verstaute er in einem dunklen Rucksack, dann floh der Räuber zu Fuß in Richtung Kassel.

Die Rewe-Mitarbeiterin blieb unverletzt zurück. Eine von der alarmierten Polizei eingeleitete Fahndung nach dem Räuber blieb erfolglos. Die Suche nach dem Kriminellen dauert an.

etwa 1,70 Meter groß

von normaler Statur

dunkler Hautteint.

Bei dem Überfall war der Mann mit einer dunkelroten Jogginghose und einem beigefarbenen Kapuzenpullover bekleidet. Zudem trug er schwarze Handschuhe.