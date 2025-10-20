Nach bewaffnetem Überfall während "Harry Potter"-Event: Polizei sucht Zeugen
Hamburg - In Hamburg hat ein Unbekannter am Freitagabend das Kassenhäuschen eines Parkhauses überfallen. Der Täter soll eine Schusswaffe bei sich haben. Jetzt werden Zeugen gesucht.
Kurz bevor im Theater am Großmarkt in Hamburg-Hammerbrook der Vorhang zur Vorstellung von "Harry Potter und das verwunschene Kind" fiel, raubte ein Mann das zugehörige Parkhaus aus.
Um 18.55 Uhr habe der maskierte Unbekannte das Kassenhäuschen mit vorgehaltener Waffe um die Einnahmen des Abends gebracht.
Der Täter habe eine geringe Menge Bargeld erbeutet, so ein Sprecher der Polizei gegenüber TAG24.
Der Täter entkam mitsamt seiner Beute, eine Fahndung verlief erfolglos. Die Kriminalpolizei hatte die Ermittlungen in dem Fall übernommen. Jetzt bitten die Einsatzkräfte um Mithilfe.
Bewaffneter Überfall während "Harry Potter"-Event: Fahndung bislang erfolglos
Die Polizei beschreibt den Täter folgendermaßen: Etwa 1,75 bis 1,80 Meter groß, dickliche Statur und er solle eine Basecap getragen haben.
Wer Hinweise zum Tatverdächtigen geben kann und/oder anderweitig verdächtige Beobachtungen gemacht hat, wird gebeten sich unter 040/428656789 beim Hinweistelefon der Polizei Hamburg oder bei einer Polizeidienststelle zu melden.
Erstmeldung am 17. Oktober um 21.55 Uhr, aktualisiert am 20. Oktober um 11.20 Uhr.
Titelfoto: NEWS5 / Sebastian Peters