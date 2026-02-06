Bewaffneter Überfall auf Tankstelle: SEK nimmt 19-Jährigen fest
Much - Nach einem Überfall auf eine Tankstelle in Much (Rhein-Sieg-Kreis) haben Spezialeinsatzkräfte der Polizei einen 19-Jährigen festgenommen.
Der Mann soll die Tankstelle an der Marienfelder Straße am Donnerstagabend gegen 21 Uhr betreten, eine Angestellte (20) mit einer Pistole bedroht und sie so zur Herausgabe eines dreistelligen Bargeldbetrags sowie mehrerer Zigarettenschachteln gezwungen haben.
Seine Beute soll der Beschuldigte laut Polizei dann in einem grauen Rucksack verstaut haben, ehe er das Geschäft verließ und in unbekannte Richtung flüchtete.
Trotz sofort eingeleiteter Fahndungsmaßnahmen konnte der Verdächtige zunächst entkommen. Im Zuge von kriminalpolizeilichen Ermittlungen und der Auswertung von Videomaterial, stießen die Beamten allerdings auf die Spur des 19-jährigen, polizeibekannten Mann aus Neunkirchen-Seelscheid.
Aufgrund der potenziellen Bewaffnung des Verdächtigen wurde ein SEK-Kommando der Polizei NRW hinzugezogen. Dieses konnte den 19-Jährigen in seiner Wohnung festsetzen und widerstandslos festnehmen.
Polizei konnte Tatwaffe nicht sicherstellen
In der Wohnung fanden die Beamten dann mehrere Zigarettenpackungen sowie einen zweistelligen Bargeldbetrag. Da es sich um Teile der Beute handeln könnte, wurden diese sichergestellt. Der graue Rucksack sowie die Tatwaffe konnten bislang aber nicht gefunden werden.
Der Beschuldigte wird noch am Freitag einem Haftrichter vorgeführt. Dieser entscheidet, ob er in U-Haft muss. Der 19-Jährige muss sich nun wegen des Verdachts des schweren Raubes verantworten.
Titelfoto: Marius Fuhrmann