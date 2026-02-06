Bewaffneter Überfall auf Tankstelle: SEK nimmt 19-Jährigen fest

Much - Nach einem Überfall auf eine Tankstelle in Much (Rhein-Sieg-Kreis) haben Spezialeinsatzkräfte der Polizei einen 19-Jährigen festgenommen.

Diese Tankstelle betrat der Räuber am Donnerstagabend gegen 21 Uhr. © Marius Fuhrmann

Der Mann soll die Tankstelle an der Marienfelder Straße am Donnerstagabend gegen 21 Uhr betreten, eine Angestellte (20) mit einer Pistole bedroht und sie so zur Herausgabe eines dreistelligen Bargeldbetrags sowie mehrerer Zigarettenschachteln gezwungen haben.

Seine Beute soll der Beschuldigte laut Polizei dann in einem grauen Rucksack verstaut haben, ehe er das Geschäft verließ und in unbekannte Richtung flüchtete.

Trotz sofort eingeleiteter Fahndungsmaßnahmen konnte der Verdächtige zunächst entkommen. Im Zuge von kriminalpolizeilichen Ermittlungen und der Auswertung von Videomaterial, stießen die Beamten allerdings auf die Spur des 19-jährigen, polizeibekannten Mann aus Neunkirchen-Seelscheid.

Aufgrund der potenziellen Bewaffnung des Verdächtigen wurde ein SEK-Kommando der Polizei NRW hinzugezogen. Dieses konnte den 19-Jährigen in seiner Wohnung festsetzen und widerstandslos festnehmen.