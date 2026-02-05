Räuber überfallen Wohnhaus: Drei Bewohner gefesselt und verletzt
Dreieich - Zwei Frauen und ein Mann wurden mitten in der Nacht von Räubern überwältigt und zum Teil schwer verletzt - Polizei und Staatsanwaltschaft fahnden mit Hochdruck nach den Tätern!
Der Überfall ereignete sich bereits in der Nacht zu Mittwoch in Dreieich-Dreieichenhain, wie das Polizeipräsidium Südosthessen und die Staatsanwaltschaft Darmstadt am Donnerstag gemeinsam mitteilten.
Demnach drangen drei maskierte Männer gegen 1.30 Uhr in ein Einfamilienhaus in der Kinzigstraße ein, "vermutlich durch das Aufhebeln einer Terrassentür", wie ein Sprecher ergänzte.
"Im Inneren des Hauses überwältigten und fesselten die Unbekannten in der Folge drei Bewohner - zwei Frauen und einen Mann - und verletzten diese teils erheblich", hieß es weiter.
Mit wertvollem Schmuck und Bargeld in noch unbekannter Höhe als Beute entkamen die Räuber.
Überfall in Dreieich-Dreieichenhain: Polizei sucht Zeugen
Noch in der Tatnacht leitete die Polizei eine umfangreiche Fahndung nach den Kriminellen ein, jedoch ohne Erfolg. Ebenso sicherte die Kriminalpolizei noch in der Nacht zu Mittwoch sowie am folgenden Tag Spuren am Tatort des Überfalls.
Die Fahndung dauert an. Zeugen, die in der Tatnacht verdächtige Beobachtungen in Dreieich-Dreieichenhain gemacht haben oder Hinweise zu den Tätern geben können, sollen sich bitte unter der Telefonnummer 06980981234 bei den Ermittlern melden.
