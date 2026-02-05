Räuber überfallen Wohnhaus: Drei Bewohner gefesselt und verletzt

Dreieich - Zwei Frauen und ein Mann wurden mitten in der Nacht von Räubern überwältigt und zum Teil schwer verletzt - Polizei und Staatsanwaltschaft fahnden mit Hochdruck nach den Tätern!

Raubüberfall in Dreieich-Dreieichenhain: Noch in der Nacht zu Mittwoch sicherte die Polizei Spuren am Tatort. (Symbolbild) © Montage: Bernd Thissen/dpa, Jonas Walzberg/dpa

Der Überfall ereignete sich bereits in der Nacht zu Mittwoch in Dreieich-Dreieichenhain, wie das Polizeipräsidium Südosthessen und die Staatsanwaltschaft Darmstadt am Donnerstag gemeinsam mitteilten.

Demnach drangen drei maskierte Männer gegen 1.30 Uhr in ein Einfamilienhaus in der Kinzigstraße ein, "vermutlich durch das Aufhebeln einer Terrassentür", wie ein Sprecher ergänzte.

"Im Inneren des Hauses überwältigten und fesselten die Unbekannten in der Folge drei Bewohner - zwei Frauen und einen Mann - und verletzten diese teils erheblich", hieß es weiter.

Mit wertvollem Schmuck und Bargeld in noch unbekannter Höhe als Beute entkamen die Räuber.