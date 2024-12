Nach Banküberfall in Charlottenburg: Fluchtwagen in Tiefgarage verbrannt?

Berlin - Am Tag nach dem Überfall auf eine Bank und einen Geldtransporter in Berlin-Charlottenburg sucht die Polizei weiter nach den drei Tätern. Nun wurde womöglich das Fluchtauto gefunden.

Die Polizei sprach von einem "eiskalten" Vorgehen. © Fabian Sommer/dpa

Eine Stunde nach dem Überfall brannte am Mittwoch gegen Mittag in einer Tiefgarage in der Durlacher Straße im Ortsteil Wilmersdorf ein Auto, wie die Polizei mitteilte.

Demnach hatte der Wagen dieselbe Marke und denselben Farbton wie das Fluchtauto. Die Polizei prüft, ob die Männer den Wagen anzündeten und geht von Brandstiftung aus.

Die Männer seien weiterhin auf der Flucht, sagte eine Sprecherin am Morgen.

Der Raubüberfall ereignete sich am Mittwochvormittag in der Kantstraße. Die maskierten und teils bewaffneten Täter passten den weißen Transporter Polizeiangaben zufolge vor der Bank ab und feuerten mindestens zweimal auf den Wagen.

Danach waren sie auch in der Bank. Die Polizei sprach von einem "eiskalten" Vorgehen.