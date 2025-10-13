Räuber überfallen Frau in Wohnung und lassen sie gefesselt zurück
Nidderau - Zwei Räuber dringen nachts in eine Wohnung ein, überwältigen die Bewohnerin und lassen sie dann nach dem Überfall gefesselt zurück: Dieses Verbrechen ereignete sich am Wochenende im südosthessischen Nidderau, die Polizei sucht dringend Zeugen!
Die beiden Täter stiegen in der Nacht zu Samstag in eine Wohnung im Drosselweg in Nidderau-Ostheim ein. Dort stießen sie gegen 3.15 Uhr auf die Bewohnerin, eine "Frau mittleren Alters", wie ein Sprecher des Polizeipräsidiums Südosthessen am Montag erklärte.
Demnach überwältigten die Kriminellen die Frau "und zwangen sie unter Androhung von Gewalt in einen anderen Raum". Während einer der Räuber die Bewohnerin bewachte, durchsuchte sein Komplize die Wohnung.
"Die Täter entkamen schließlich mit einer Spielekonsole und zehn Euro Bargeld", hieß es weiter.
Bevor die Räuber die Wohnung mit ihrer Beute verließen, fesselten und knebelten sie die Frau. Nach der Flucht der Kriminellen konnte sich die Bewohnerin aber befreien und die Polizei alarmieren.
"Sie blieb ersten Angaben zufolge körperlich unverletzt, sie stand jedoch unter dem Einfluss des Geschehens", ergänzte der Polizeisprecher.
Räuber in Nidderau-Ostheim: Wer kann der Kripo Hinweise geben?
Noch in der Nacht zu Samstag wurde eine Fahndung nach den Kriminellen eingeleitet, jedoch ohne Erfolg. Die Suche nach den Männern dauert an.Zu dem ersten Räuber liegt diese Beschreibung vor:
- circa 1,80 Meter groß
- von schlanker Statur
- tiefe, markante Stimme
- schwarze Basecap
- schwarze Softshelljacke
- schwarze Schuhe der Marke "Nike"
Der Mann hatte zudem sein Gesicht mit einer schwarzen Maske verhüllt und Socken über seine Hände gezogen.
- circa 18 bis 20 Jahre alt
- etwa 1,65 Meter groß
- schwarze Kapuzenjacke
- graue Jeans
- schwarz-blaue Turnschuhe der Marke "Nike"
Zudem hatte dieser Räuber einen schwarzen Rucksack bei sich.
Zeugen, die Hinweise zur Identität der Täter geben können oder in der Nacht zu Samstag in Nidderau-Ostheim verdächtige Beobachtungen gemacht haben, sollen sich bitte unter der Telefonnummer 06181100123 bei der Kriminalpolizei melden.
