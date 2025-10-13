Räuber überfallen Frau in Wohnung und lassen sie gefesselt zurück

Nidderau - Zwei Räuber dringen nachts in eine Wohnung ein, überwältigen die Bewohnerin und lassen sie dann nach dem Überfall gefesselt zurück: Dieses Verbrechen ereignete sich am Wochenende im südosthessischen Nidderau, die Polizei sucht dringend Zeugen!

Überfall in Nidderau: Eine Frau alarmierte in der Nacht zu Samstag die Polizei, nachdem sie in ihrer Wohnung von Kriminellen überwältigt wurde. (Symbolfoto) © Montage: Bernd Thissen/dpa, Frank Rumpenhorst/dpa

Die beiden Täter stiegen in der Nacht zu Samstag in eine Wohnung im Drosselweg in Nidderau-Ostheim ein. Dort stießen sie gegen 3.15 Uhr auf die Bewohnerin, eine "Frau mittleren Alters", wie ein Sprecher des Polizeipräsidiums Südosthessen am Montag erklärte.

Demnach überwältigten die Kriminellen die Frau "und zwangen sie unter Androhung von Gewalt in einen anderen Raum". Während einer der Räuber die Bewohnerin bewachte, durchsuchte sein Komplize die Wohnung.

"Die Täter entkamen schließlich mit einer Spielekonsole und zehn Euro Bargeld", hieß es weiter.

Bevor die Räuber die Wohnung mit ihrer Beute verließen, fesselten und knebelten sie die Frau. Nach der Flucht der Kriminellen konnte sich die Bewohnerin aber befreien und die Polizei alarmieren.

"Sie blieb ersten Angaben zufolge körperlich unverletzt, sie stand jedoch unter dem Einfluss des Geschehens", ergänzte der Polizeisprecher.