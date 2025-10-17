Raubüberfall mit Waffe auf Getränkeladen: Kripo fahndet nach Täter
Römhild - Ein bewaffneter Überfall auf einen Getränkemarkt hat sich am Freitagmorgen in Römhild (Landkreis Hildburghausen) ereignet.
Wie die Polizei berichtet, hatte kurz nach 9 Uhr ein maskierter Mann den Laden in der Meininger Straße betreten.
Anschließend bedrohte er die Mitarbeiterin mit einem pistolenartigen Gegenstand und forderte sie auf, die Kasse zu öffnen. Danach schnappte sich der Täter das Geld. Als er die Beute in einer H&M-Tüte verstaute, betrat ein Kunde das Geschäft.
Der Zeuge bemerkte den Überfall und verließ den Getränkemarkt, allerdings wurde er vom Räuber gesehen. Der Maskierte bedrohte den Zeugen daraufhin mit der Waffe und forderte ihn auf zu verschwinden. Danach flüchtete der Täter durch die Hintertür. Die Angestellte sowie der Zeuge blieben unverletzt.
Der Täter wurde wie folgt beschrieben:
- ca. 1,80 Meter groß
- schlank
- akzentfreies Deutsch
- schwarze Hose
- schwarze Schuhe
- graue Skimaske
- dunkle Jacke mit roter Aufschrift
Titelfoto: Landespolizeiinspektion Suhl