Nach Überfall: Täter schlägt auf Polizeiwache auf - aber nicht, um sich zu stellen

Köln/Bergisch Gladbach - Ausgerechnet auf einer Polizeiwache haben Beamte einen per Haftbefehl gesuchten 17-Jährigen festgenommen, der einen Kiosk in Köln überfallen haben soll. Kurios: Der junge Mann schlug selbst auf dem Revier auf - allerdings nicht, um sich zu stellen ...

Die Polizei hatte am Dienstag zwei Wohnungen in Kürten (Rheinisch-Bergischer Kreis) durchsucht, den Tatverdächtigen (17) zunächst aber nicht angetroffen. (Symbolbild) © Sina Schuldt/dpa

Wie die Kölner Polizei und Staatsanwaltschaft am Mittwochmorgen in einer gemeinsamen Mitteilung berichteten, soll der 17-Jährige am 23. November 2023 in einem Kiosk in Köln-Dellbrück mit einer Schreckschusswaffe geschossen und einen Kassierer (52) verletzt haben, ehe er mit mehreren erbeuteten E-Zigaretten im Gepäck die Flucht ergriff.

Die Beamten leiteten nach dem Überfall intensive Ermittlungen ein und fahndeten nach dem Täter - mit Erfolg, wie sich nun zeigte!

Nach akribischer Ermittlungsarbeit vollstreckten die Uniformierten am gestrigen Dienstag nämlich zwei Durchsuchungsbeschlüsse für Privatwohnungen in Kürten (Rheinisch-Bergischer Kreis), nachdem sich Hinweise darauf ergeben hatten, dass sich der gesuchte Räuber dort aufhalten könnte.

Zwar konnte der 17-Jährige zunächst nicht in den Wohnungen angetroffen werden, nur wenig später machte die Polizei aber doch noch persönlich die Bekanntschaft mit ihm.