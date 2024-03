Nächtlicher Überfall im Park: Täter noch auf der Flucht

Zeitz - Ein 33-Jähriger wurde am Freitagabend in Zeitz zum Opfer eines brutalen Überfalls.

Zwei vermummte Personen überfielen am Freitag einen 33-Jährigen. (Symbolbild) © 123RF/andrei310

Der 33-Jähriger war in einer Parkanlage in der Baenschstraße unterwegs, als die Situation gegen 21.30 Uhr ihren Lauf nahm, so Polizeisprecher Michael Ripke.

Zwei dunkel gekleidete und maskierte Personen kamen auf ihn zu und begannen unvermittelt auf ihn einzuschlagen. Dabei hatten sie es vor allem auf seinen Geldbeutel abgesehen, den sie während der Attacke an sich nahmen.

Damit erbeuteten sie nicht nur mehrere Hundert Euro Bargeld, sondern auch die persönlichen Dokumente des Mannes, den sie leicht verletzt zurückließen und flohen.