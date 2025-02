Pfarrer bei Raubüberfall krankenhausreif geprügelt: Polizei fasst 38-Jährigen

Kassel - Nach einem Raubüberfall in Kassel konnte die Polizei rasch einen Tatverdächtigen fassen. Er soll einen Pfarrer mit Reizgas attackiert und mit einem Gegenstand auf dessen Kopf eingeschlagen haben!

Der verletzte 56-Jährige alarmierte über den Notruf Polizei und Rettungsdienst. Während Sanitäter den Verwundeten versorgten und zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus brachten, leitete die nordhessische Polizei eine groß angelegte Fahndung nach dem Kriminellen ein.

Der Pfarrer ging zu Boden und übergab dem Räuber 200 Euro in bar. Mit dieser Beute floh der Täter in unbekannte Richtung.

Der Überfall ereignete sich am zurückliegenden Samstag gegen 17 Uhr, wie das Polizeipräsidium Nordhessen am heutigen Montag mitteilte.

Zahlreiche Polizisten rückten zu einer Fahndung aus - und sie hatten Erfolg: Ein Tatverdächtiger (38) wurde gefasst. (Symbolbild) © Montage: Paul Zinken/dpa, Swen Pförtner/dpa

"Diese führte aufgrund der guten Personenbeschreibung etwa eine Stunde später zum Erfolg", hieß es weiter. Eine Polizeistreife entdeckte den Gesuchten in einer fahrenden Straßenbahn.

Der Verdächtige verließ beim Anblick der Polizisten zwar fluchtartig die Tram und rannte davon, doch er kam nicht weit. Schon nach kurzer Verfolgung konnten die Beamten den Flüchtigen in einem Gebüsch entdecken, in dem er versuchte, sich zu verstecken.

"Gegen die Festnahme wehrte er sich mit Schlägen, die Polizisten blieben jedoch glücklicherweise unverletzt", setzte der Sprecher hinzu.

Bei dem 38 Jahre alten Wohnsitzlosen mit deutscher Staatsangehörigkeit fanden die Beamten auch Bargeld, wobei es sich vermutlich um das geraubte Geld des Pfarrers handelt.

Der mutmaßliche Räuber wurde am gestrigen Sonntag einem Haftrichter vorgeführt, der aufgrund von vermuteter Fluchtgefahr Untersuchungshaft für den 38-Jährigen anordnete. Die Ermittlungen zu dem Überfall in Kassel dauern an.