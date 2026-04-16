Räuber taucht nach Überall wieder bei Opfer auf – mit dreistem Angebot

Berlin - Unter Androhung von Gewalt wurden einem 46-Jährigen in Berlin-Friedrichshain technische Geräte entwendet. Einige Tage später kam einer der Täter mit einem fragwürdigen Angebot zurück.

Die Polizei nahm den Tatverdächtigen mit. (Symbolfoto) © Stefan Sauer/dpa

Nach bisherigen Ermittlungen soll ein 35-Jähriger gemeinsam mit einem bislang unbekannten Komplizen am 9. April an der Wohnungstür des 46-Jährigen in einem Mehrfamilienhaus am Strausberger Platz geklingelt haben.

Anschließend sollen die beiden Männer den Bewohner mit einem Messer bedroht und ein Notebook sowie mehrere Mobiltelefone geraubt haben. Danach flüchteten sie in unbekannte Richtung.

Am 15. April gegen 10 Uhr soll der 35-Jährige erneut bei dem 46-Jährigen erschienen sein und ihm angeboten haben, seine zuvor geraubten Wertgegenstände gegen Zahlung zurückzuerhalten. Das Opfer informierte daraufhin die Polizei.