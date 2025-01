21.01.2025 16:30 Raubüberfall auf Einkaufsmarkt in Reutlingen: Kripo ermittelt!

Am Montagabend kam es in Reutlingen zu einem bewaffneten Überall in einem Einkaufsmarkt. Der Täter ist bislang unbekannt.

Von Johanna Baumann

Reutlingen - Am Montagabend kam es in Reutlingen zu einem bewaffneten Überall in einem Einkaufsmarkt. Der Täter ist bislang unbekannt. Die Polizei fahndete sofort nach dem Täter. (Symbolbild) © Bernd Weißbrod/dpa Der Mann betrat gegen 20.15 Uhr den Markt in der Sondelfinger Straße. Der Unbekannte zog ein Messer und forderte den Mitarbeiter zur Herausgabe von Bargeld auf. Ein Angestellter an der Kasse überreichte dem Täter Geld. Daraufhin flüchtete der Mann. Die Fahndung, bei der auch ein Polizeihubschrauber eingesetzt wurde, verlief ohne Erfolg. Überfall Brutaler Überfall auf 14-Jährigen: Vorbestrafte Jugendgruppe schlägt zu Der Täter wird wie folgt beschrieben: 1,70 bis 1,75 Meter groß

schmächtiger Körperbau

dunkle Kapuzenjacke sowie Jogginghose

helle Tasche Die Kriminalpolizei Reutlingen hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer 07121/942-3333 zu melden.

Titelfoto: Bernd Weißbrod/dpa