07.12.2024 15:40 Raubüberfall in Stuttgart: Täter bedroht Kioskmitarbeiter mit Schusswaffe!

In einem Kiosk in Stuttgart kam es in der Nacht auf Samstag zu einem bewaffneten Überfall. Vom Täter fehlt bislang jede Spur.

Von Johanna Baumann

In einem Kiosk in Stuttgart kam es Freitagnacht zu einem bewaffneten Überfall. Vom Täter fehlt bislang jede Spur. Noch in der Nacht fahndete die Polizei nach dem flüchtigen Täter. (Symbolbild) © Robert Michael/dpa Der maskierte Mann betrat gegen 22.30 Uhr den Laden in der Sulzbachgasse und bedrohte einen Mitarbeiter (21) an der Kasse. Dabei zückte er eine Schusswaffe. Der 21-Jährige übergab dem Mann Bargeld in noch unbekannter Höhe. Es könnte sich dabei um die Tageseinnahmen gehandelt haben. Anschließend flüchtete der Unbekannte in Richtung Spreuergasse. Der Täter wird wie folgt beschrieben: 1,80 Meter groß

gebräunte Haut

sprach Deutsch mit leichtem Akzent

Kleidung am Tattag: schwarze Maske, dunkler Kapuzenpullover, schwarze Hose und helle Schuhe Um welche Schusswaffe es sich gehandelt hat, ist unklar. Die Kriminalpolizei sucht dringend nach Hinweisen, die zum Täter führen könnten. Zeugen sollen sich deshalb unter der Rufnummer +4971189905778 melden.

