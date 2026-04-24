Seniorinnen auf offener Straße beraubt: Polizei schnappt Verdächtige

München - In den vergangenen Wochen wurden mehrfach im Raum München Seniorinnen auf offener Straße beraubt . Die Polizei hat jetzt zwei Verdächtige geschnappt.

Die Polizei konnte zwei männliche Verdächtige festnehmen. (Symbolfoto) © Karl-Josef Hildenbrand/dpa

Die zwei Männer sollen den Seniorinnen Goldschmuck vom Körper gerissen und anschließend geflüchtet sein, so die Polizei.

Es sei insgesamt zu einem Schaden von mehreren Hundert Euro gekommen. Einige der Frauen wurden leicht verletzt.

Ins Visier der Polizei gerieten zwei 26-Jährige. Bei Hausdurchsuchungen am Dienstag in München und im Landkreis Dachau habe man verdächtige Gegenstände gefunden, hieß es weiter.