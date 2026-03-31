Tankstellen-Räuber gerät an den Falschen: "Mein Sohn ist Kickboxer"

Kressbronn - Ein mutmaßlich geplanter Überfall auf eine Tankstelle in Kressbronn (Bodenseekreis) ist am Montagabend durch das Eingreifen eines Tankstellenmitarbeiters gescheitert.

Der Täter konnte noch vor Ort festgenommen werden. (Symbolfoto) © Marcus Brandt/dpa

Gegen 20.30 Uhr betrat der Täter die Tankstelle in der Lindauer Straße. Ein aufmerksamer Mitarbeiter, der Sohn des Ladenbetreibers, griff jedoch sofort ein. Er überwältigte den maskierten Mann und hielt ihn fest, bis die Einsatzkräfte kamen, wie die Polizei mitteilte.

"Mein Sohn ist Kickboxer", erzählte der Betreiber Serdar Kozatepe anschließend.

Sein Sohn habe zuvor von ihm die Kasse übernommen. Er selbst sei zur Bank gegangen. Wenig später habe sein Sohn ihn angerufen und ihm gesagt, dass die Tankstelle überfallen worden sei.

"Trotz der maskierten Identität des Angreifers und dessen offensichtlicher Absicht, Gewalt anzuwenden, gelang es dem Mitarbeiter, den Täter aufgrund seiner körperlichen Überlegenheit festzuhalten", hieß es in der Mitteilung der Polizei.

Während des laut Polizei "heftigen Handgemenges" habe der Mitarbeiter selbst den Notruf gewählt.