Tödlicher Überfall: Scharfschütze eliminiert Bankräuber

Ein Verhandlungsführer nahm Kontakt zum Bankräuber (†36) auf. Unterdessen feuerte ein SWAT-Schütze. © Screenshot/X/@SheriffLeeFL

Am Dienstag (Ortszeit) wurden Einsatzkräfte der Polizei zur "Bank of America" in Fort Myers gerufen.

Wie die "Tampa Bay Times" in Bezug auf Behörden-Angaben berichtete, hatte ein Räuber (†36) dort Geiseln genommen und behauptet, eine Bombe zu besitzen.

Infolgedessen rückte ein SWAT-Team (eine Spezialeinheit) an. Scharfschützen brachten sich in Stellung.

Mehrere Beamte betraten die Filiale, woraufhin Dutzende Leute hinausrannten. Zwei Geiseln befanden sich noch in der Gewalt des 36-Jährigen.

Als ein Verhandlungsführer dazukam, nahm der Mann eine Frau in den Schwitzkasten und hielt ihr ein Messer an die Kehle.

Zeitgleich feuerte ein SWAT-Schütze einen gezielten Schuss auf den Kriminellen ab. Er war offenbar sofort tot. Ein County-Sheriff erklärte das Vorgehen später mit der akuten Gefahr, in der sich die Geisel befunden haben.