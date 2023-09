Überfall am helllichten Tag: Jogginghosen-Träger gehen in Supermarkt - dann zieht einer ein Beil!

Bergheim - Mit Beilen bewaffnet sind drei junge Männer in Bergheim bei Köln in einen Supermarkt vorgedrungen und haben die Herausgabe von Bargeld gefordert. Die Polizei hat nun eine Fahndung nach dem Trio herausgegeben!

Nach einem versuchten Überfall auf einen Discounter in Bergheim hat die Polizei Ermittlungen eingeleitet. (Symbolbild) © 123rf/salarko

Wie ein Sprecher der Beamten am Dienstag schilderte, hatte der chaotische Überfall am Montagnachmittag gegen 15.08 Uhr im Bergheimer Stadtteil Quadrath-Ichendorf stattgefunden. Demnach hatten die drei Täter - alle mit Jogginghosen bekleidet - den Discounter an der Frenser Straße betreten und steuerten im Geschäft dann die Kasse an.

Dort zog einer von ihnen plötzlich ein Beil und schlug dieses unvermittelt auf die Ablage im Kassenbereich, während ein weiterer Täter die Herausgabe von Bargeld forderte. "Auch der dritte Komplize versuchte der Forderung mit Schlägen eines Beils auf die Kassenablage Nachdruck zu verleihen", schilderte der Sprecher.

Als die Kassiererin die Kassenschublade nicht sofort öffnete, versuchte einer der Männer dann selbst die Kasse zu öffnen - scheiterte jedoch kläglich! Nach dem misslungenen Versuch nahm das Trio schließlich Reißaus und flüchtete ohne Beute aus dem Laden.

"Nach derzeitigem Sachstand begaben sich die Männer aus Richtung des Skaterparks zu dem Lebensmitteldiscounter und flüchteten auch wieder über diesen in Richtung Glück-Auf-Straße", hieß es seitens der Polizei, die eine Fahndung nach den Räubern eingeleitet hat!