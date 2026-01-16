Überfall auf Pokémon-Laden: Kunden mit Pistolen und Hämmern bedroht

New York City (USA) - Erst im November des vergangenen Jahres eröffnete Courtney Chin ihren "Poké Court" im hippen Meatpacking District in Manhattan . Nur ein paar Monate später steht sie im wahrsten Sinne des Wortes vor einem Scherbenhaufen.

Für die Kunden im Laden war der Überfall ein Schock. Die Täter, die auffällige Anime-Rucksäcke trugen, bedrohten die Pokémon-Fans mit Pistolen. © Screenshot/Instagram/thepokecourt

Etwa 40 Kunden stöberten am Mittwoch im Laden, in dem Herzen von Pokémon-Fans höherschlagen. Sammelkarten, Zubehör, Kunst - hier dreht sich alles rund um Pikachu und seine Monster-Kollegen.

Als drei Maskierte, mit Pistolen und Hämmern bewaffnet, plötzlich das Geschäft stürmten, war der Spaß vorbei.

"Sie blockierten die Tür, richteten Waffen auf einige Kunden im vorderen Bereich und forderten alle auf, zurückzubleiben", sagte ein Zeuge gegenüber FOX5. Danach droschen die Täter auf Vitrinen ein, griffen in die Kasse. Nach etwa drei Minuten flüchteten die Maskierten.

"Ich bin einfach nur froh, dass alle unverletzt geblieben sind - wenn man hört, wie Leute mit einem Hammer zuschlagen und mit Waffen herumfuchteln", sagte ein weiterer Zeuge.