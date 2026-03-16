Männer stürmen Bistro und schlagen auf Gast ein: Polizei sucht dringend nach Zeugen

Köln - Nach einem Raubüberfall auf einen 53-Jährigen in Köln-Mülheim ist die Polizei auf der Suche nach den bewaffneten Tätern und bittet um Hinweise durch Zeugen.

Die Kölner Polizei hat den Überfall auf einen Bistro-Besucher (53) in Köln-Mülheim Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen. (Symbolfoto) © 123rf/lensw0rld

Wie ein Sprecher der Kölner Polizei am Montag berichtete, hatte sich der 53-Jährige am Sonntagmittag gegen 12 Uhr in dem Bistro in der Schanzenstraße in Höhe der Carlswerk-Zufahrt aufgehalten, als fünf Männer plötzlich das Lokal stürmten und den Mann unvermittelt angriffen.

Nach ersten Erkenntnissen setzten sie Pfefferspray ein, schlugen auf den 53-Jährigen ein und drohten zudem auch noch mit Schusswaffen. Nachdem sie ihn zu Boden gebracht hatten, flüchteten sie mit einer Tasche des Geschädigten und fuhren in einem dunklen Wagen mit Kölner Kennzeichen davon.

"Kurz vor dem Restaurantbesuch soll sich der Geschädigte mit einem befreundeten Juwelier in der Keupstraße getroffen haben", schilderte der Polizeisprecher.

Ob die Angreifer das Treffen möglicherweise beobachtet hatten, sei zurzeit noch unklar und Gegenstand der laufenden Ermittlungen.