Tatort Severins-Viertel: Seniorin fällt in eigener Wohnung Verbrechen zum Opfer

Köln - Nach einem Überfall auf eine Rentnerin (87) in deren eigener Wohnung in der Kölner Südstadt ist die Kriminalpolizei dringend auf der Suche nach Zeugen.

Der Überfall geschah am späten Montagnachmittag im Kölner Severins-Viertel. Die Polizei fahndet nach dem Täter. (Archivbild) © Oliver Berg/dpa

Wie ein Sprecher der Beamten am Dienstag schilderte, hielt sich die Seniorin am gestrigen Montagnachmittag allein in ihrer Wohnung am Severinswall auf, als es gegen 16 Uhr an der Haustür klingelte.

Nachdem die Frau daraufhin die Türe geöffnet hat, soll sich ersten Erkenntnissen zufolge ein ihr unbekannter Mann in die Wohnung gedrängt haben, der die betagte Kölnerin zu Boden stieß und sie mit einem Messer bedrohte.

"Anschließend flüchtete der mutmaßliche Räuber mit dem erbeuteten Bargeld in unbekannte Richtung", berichtete der Sprecher.

Die Kölner Polizei ist auf der Suche nach dem Täter, der von der überfallenen Kölnerin folgendermaßen beschrieben wurde: