Überfall in Britz: Junges Paar (16 und 24) von Brutalo-Duo verletzt

Von Matthias Kuhnert

Berlin - In der sonst ruhigen und beschaulichen Einfamilienhaussiedlung in Britz kam es am frühen Donnerstagmorgen zu einer blutigen Attacke. Ein junges Pärchen, eine 16-Jährige und 24-Jähriger, wurden dabei verletzt. Die Polizei checkt die Umgebung. © Morris Pudwell Wie die Polizei auf TAG24-Nachfrage bestätigte, wurden die Beamten gegen 5 Uhr morgens in den Koppelweg gerufen. "Beide hatten angegeben, dass sie auf dem Weg zum Transporter waren", erklärte die Polizeisprecherin. "Auf dem Weg dorthin wurden sie von zwei Männern angegriffen." Die 16-Jährige sei getreten und mit Pfefferspray attackiert worden. "Beim jungen Mann wurden oberflächliche Stich- bzw. Schnittverletzungen festgestellt." Überfall Tankstelle in Magdeburg ausgeraubt: Wer hat bewaffneten Täter gesehen? Das Pärchen musste daraufhin ins Krankenhaus, was beide aber wieder verlassen konnten. Es blieb jedoch nicht nur bei der Attacke: "Es sollen auch ihre Handys weggenommen worden sein", teilte die Polizeisprecherin mit. Zudem wurde der Transporter ebenfalls beschädigt. Der Transporter wurde bei dem Überfall beschädigt. Zwei Reifen waren durchstochen. © Morris Pudwell Die Hintergründe des Überfalls sind noch unklar, ersten Angaben zufolge könnte es sich aber um eine Beziehungstat handeln.

