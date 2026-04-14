Überfall in Pforzheim: Räuber verliert Geld bei Flucht aus Tankstelle

Pforzheim - In der Nacht zum Dienstag ist eine Tankstelle in Pforzheim zum Schauplatz eines bewaffneten Raubüberfalls geworden. Die Kriminalpolizei sucht dringend Zeugen.

Die Polizei leitete in der Nacht sofortige Fahndungsmaßnahmen ein. (Symbolfoto) © Bernd Weißbrod/dpa

Kurz nach Mitternacht betrat der Täter die Tankstelle an der Luisenstraße. Ohne Vorwarnung ging er auf den Kassenbereich zu, zückte eine Hiebwaffe und bedrohte damit den Angestellten.

Der Räuber schnappte sich eine Geldkassette und versuchte, schnellstmöglich zu flüchten. Die Ausgangstür war zu diesem Zeitpunkt jedoch bereits verschlossen.

Der Täter ließ sich davon nicht stoppen, wirkte gewaltsam auf die Mechanik ein und drückte die Schiebetür schließlich auf. Dabei verlor er einen Teil seiner Beute auf dem Boden und rannte in Richtung Berliner Straße davon.

Obwohl die Polizei sofort mit mehreren Streifenwagen nach dem Mann fahndete, blieb die Suche in der Nacht erfolglos. Die Beute beläuft sich nach ersten Schätzungen auf einen niedrigen dreistelligen Eurobetrag.

Der Tankstellenmitarbeiter blieb körperlich unverletzt. Die Kriminalpolizei Pforzheim hat die Ermittlungen übernommen und bittet um Mithilfe.

Der Gesuchte wird wie folgt beschrieben: