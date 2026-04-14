Überfall in Pforzheim: Räuber verliert Geld bei Flucht aus Tankstelle
Pforzheim - In der Nacht zum Dienstag ist eine Tankstelle in Pforzheim zum Schauplatz eines bewaffneten Raubüberfalls geworden. Die Kriminalpolizei sucht dringend Zeugen.
Kurz nach Mitternacht betrat der Täter die Tankstelle an der Luisenstraße. Ohne Vorwarnung ging er auf den Kassenbereich zu, zückte eine Hiebwaffe und bedrohte damit den Angestellten.
Der Räuber schnappte sich eine Geldkassette und versuchte, schnellstmöglich zu flüchten. Die Ausgangstür war zu diesem Zeitpunkt jedoch bereits verschlossen.
Der Täter ließ sich davon nicht stoppen, wirkte gewaltsam auf die Mechanik ein und drückte die Schiebetür schließlich auf. Dabei verlor er einen Teil seiner Beute auf dem Boden und rannte in Richtung Berliner Straße davon.
Obwohl die Polizei sofort mit mehreren Streifenwagen nach dem Mann fahndete, blieb die Suche in der Nacht erfolglos. Die Beute beläuft sich nach ersten Schätzungen auf einen niedrigen dreistelligen Eurobetrag.
Der Tankstellenmitarbeiter blieb körperlich unverletzt. Die Kriminalpolizei Pforzheim hat die Ermittlungen übernommen und bittet um Mithilfe.
Der Gesuchte wird wie folgt beschrieben:
etwa 20 bis 30 Jahre alt
rund 1,70 Meter
trug hellgraue Mütze, dunkler Hoodie, beige Chinohose, weiße Sneakers
besondere Merkmale: Brille, dunkle Atemschutzmaske und dunkler Rucksack
Zeugen, die zur fraglichen Zeit verdächtige Beobachtungen im Bereich der Luisenstraße oder Berliner Straße gemacht haben, sollen sich unter der Rufnummer 07231 186-4444 bei der Kripo melden.
Titelfoto: Bernd Weißbrod/dpa