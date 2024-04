16.04.2024 15:36 Überfall in Weißensee vereitelt: Verkäuferin beißt beherzt zu!

Am Montagabend hat eine Verkäuferin in Berlin-Pankow einen mutmaßlichen Räuber auf kuriose Art und Weise in die Flucht geschlagen.

Von Thorsten Meiritz

Berlin - Am Montagabend hat eine Verkäuferin in Berlin-Pankow einen mutmaßlichen Räuber auf kuriose Art und Weise in die Flucht geschlagen. Der mutmaßliche Räuber konnte vor dem Eintreffen der Polizei flüchten. (Symbolfoto) © Christoph Reichwein/dpa Die 59-Jährige hat dem Mann nämlich gleich mehrfach in den Unterarm gebissen. Dabei erlitt sie selbst Kopfverletzungen und musste ins Krankenhaus gebracht werden, wie die Polizei am Dienstag mitteilte. Nach ersten Erkenntnissen soll der unbekannt gebliebene Ganove den Kiosk in der Langhansstraße kurz vor 20 Uhr betreten und die Mitarbeiterin mit einem Messer bedroht haben. In der Folge versuchte sie den Diebstahl der Kasse zu verhindern, wobei sie mit dem Angreifer rangelte und schließlich zubiss. Überfall Überfall auf Bahnangestellte: Zugverkehr zwischen Erfurt und Nordhausen zeitweise gestört Nach dem vereitelten Überfall nahm der Übeltäter lieber Reißaus und flüchtete zu Fuß aus dem Laden im Ortsteil Weißensee, wobei Zeugen noch vergeblich die Verfolgung aufnahmen. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen.

