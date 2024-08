Mann wird bedroht und überfallen: Dann dreht er den Spieß um!

In diesem Moment eskalierte die Situation komplett!

Als er zurück auf das Motorrad kletterte, verlangte er, dass das Opfer noch die Hosentaschen leert. Der Mann kam der Drohung nach und übergab offenbar sein Handy in die Hände der Täter.

Mit gezückter Pistole hielten die Kriminellen direkt neben ihm an und forderten die Herausgabe seiner Wertgegenstände. Der Beifahrer stieg anschließend von der Maschine und riss zunächst einen nicht erkennbaren Gegenstand aus der Hand des Mannes an sich.

Der Komplize ergreift auf dem Motorrad die Flucht. Sein Kollege stirbt kurz darauf im Krankenhaus. © Screenshot/Instagram/@cidade_de_guarulhos

Anstatt sein Telefon loszulassen, warf sich der Mann mit seinem Körper voran durch die Schusslinie direkt auf die beiden Angreifer. Mit dem Motorrad stürzen sie allesamt zu Boden.

Das Fatale an der Sache: In jenem Moment gelang es dem einst als Opfer auserkorenen Passanten die Waffe an sich zu reißen. Das Blatt hatte sich gewendet und der Gejagte wurde zum Jäger.

Einer der Räuber versuchte noch seine Knarre zurückzubekommen und sprintete in Richtung des Mannes, doch seine Bemühungen blieben vergeblich und sein Leben sollte alsbald an seinem inneren Auge vorbeiziehen.

Mehrmals feuerte der Mann aus der Pistole auf seinen heranstürmenden Widersacher. Mindestens eine Kugel traf ihn aus unmittelbarer Nähe und er sackte auf dem Asphalt zusammen, wo er regungslos liegen blieb.

Dem Bericht zufolge handelte es sich bei dem Erschossenen um einen 16-jährigen Teenager. Er wurde von Rettungskräften noch in ein Krankenhaus eingeliefert, verstarb allerdings kurze Zeit später infolge der Schusswunde.

Sein Komplize suchte derweil das Weite: Er richtete sein Moped auf und machte sich hinterrücks aus dem Staub.