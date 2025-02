11.02.2025 08:02 Vermummte überfallen Tankstelle in Halle: Täter flüchtig

Vermummte drangen am Montagabend in eine Tankstelle in Halle ein, bedrohten die Mitarbeiterinnen und forderten Geld.

Von Johanna Lazar Halle (Saale) - Unbekannte haben am Montagabend eine Tankstelle in Halle ausgeraubt. Vermummte drangen am Montagabend in eine Tankstelle in Halle ein, bedrohten die Mitarbeiterinnen und forderten Geld. (Symbolbild) © Jens Büttner/dpa-Zentralbild/dpa Die Täter betraten diese gegen 21.30 Uhr und forderten Geld, wie die Polizei mitteilte. Die Mitarbeiterinnen bedrohten sie demnach mit einer augenscheinlichen Schusswaffe. Die beiden Männer hatten ihre Gesichter mit Schals bedeckt, wie es weiter hieß. Sie verließen die Tankstelle in der Nietlebener Straße den Angaben zufolge schließlich mit der Schublade der Kasse samt Inhalt und erbeuteten somit einen Wert von etwas über 1000 Euro. Die beiden Mitarbeiterinnen blieben unverletzt. Die Polizei fahnde nun nach den Tätern, hieß es weiter.

Titelfoto: Jens Büttner/dpa-Zentralbild/dpa