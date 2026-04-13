Versuchter Raub: Frau blockiert Auto und greift Beifahrerin an

Augsburg - Eine Frau soll am Samstagnachmittag in der Augsburger Bergstraße einem Autofahrer den Weg versperrt und versucht haben, dessen Beifahrerin auszurauben . Die Polizei ermittelt unter anderem wegen versuchten Raubes und Sachbeschädigung.

Die 62-Jährige konnte festgenommen werden. (Symbolfoto) © Soeren Stache/dpa

Den Angaben nach hatte die 62-jährige Frau zuerst dem Autofahrer in Augsburg den Weg versperrt. Der 63-jährige Fahrer habe sie daraufhin angesprochen, weil sie mitten auf der Fahrbahn stand.

Die Frau sei dann auf das Auto zugegangen, habe mehrfach auf die Motorhaube geschlagen und versucht, die 63-jährige Beifahrerin aus dem Wagen zu ziehen. Zudem soll sie vorgehabt haben, die Handtasche der Frau an sich zu reißen.

Laut Polizei zog der Autofahrer die Angreiferin weg und fuhr zusammen mit seiner Beifahrerin - mitsamt Handtasche - zur Polizei. Eine Streife nahm demnach die 62-Jährige fest.