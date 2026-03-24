Von bis zu zehn Autos verfolgt: Zwei Männer brutal zusammengeschlagen

Apolda - Zwei junge Männer wurden am Freitagabend in Apolda (Weimarer Land) von mehreren Personen brutal überfallen .

Die maskierten Täter hatten auf die jungen Männer eingeschlagen. (Symbolfoto) © 123rf/vectorup

Wie die Polizei am Dienstag berichtet, waren ein 20-Jähriger und ein 21-Jähriger in einem Suzuki unterwegs.

Als die beiden jungen Männer gegen 23.30 Uhr an einem Parkplatz in der Ludwig-Edinger-Straße vorbeifuhren, setzte sich eine Kolonne mit acht bis zehn Fahrzeugen in Bewegung und folgte dem Suzuki.

Die Männer bemerkten die Fahrzeuge und dachten, dass es sich um einen Autocorso oder Ähnliches handelte. Aus diesem Grund hielten sie mit ihrem Suzuki in der Leipziger Straße am rechten Fahrbahnrand an, um die Kolonnen vorbeizulassen.

Die acht bis zehn Autos hielten jedoch ebenfalls an. Im Anschluss stiegen mehrere vermummte Personen aus den Fahrzeugen aus und griffen den 20-Jährigen sowie den 21-Jährigen an. Durch die Attacke wurden beiden Männer im Gesicht verletzt. Der Suzuki wurde ebenfalls demoliert - unter anderem wurde die Frontscheibe des Fahrzeugs zerstört und die Karosserie eingedellt. Es entstand ein Sachschaden von rund 3000 Euro.