Räuber attackiert Rollstuhlfahrer: Polizei stellt ihn nach kurioser Situation

Zu dem Raubdelikt kam es bereits am vergangenen Donnerstag im Teucheler Weg in Wittenberg, teilten Polizei und Staatsanwaltschaft am Montag mit.

Zwar konnte er an jenem Abend nicht mehr geschnappt werden, es wurde aber festgestellt, dass der Mann an einer Tankstelle die Kreditkarte benutzt hatte.

Die Polizei wurde jedoch am darauffolgenden Morgen nur wenige Kilometer entfernt fündig. Gegen 7.15 Uhr erfuhren die Beamten, "dass eine unbekannte männliche Person im Bereich der Mühlenstraße in Zahna-Elster an Haustüren klingelt und eine Unterkunft sucht", so der Sprecher weiter.

Nachdem er mehrfach abgewiesen wurde, ging er zum Bahnhof. Der Mann konnte dort gestellt werden - er hatte die VISA-Karte und das Handy bei sich, die er am Tag zuvor geraubt hatte.

Es handelt sich um einen 25-Jährigen, der zunächst vorläufig festgenommen wurde und sich mittlerweile in einer JVA in Untersuchungshaft befindet.