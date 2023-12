Zwei Räuber mit Machete überfallen Tankstelle bei Kassel

Eine Tankstelle im nordhessischen Fuldatal-Ihringshausen wurde am späten Dienstagabend überfallen - die Polizei in Kassel fahndet nach zwei Männern. (Symbolbild) © Montage: 123RF/kwangmoo, dpa/Boris Roessler

Der Raubüberfall auf die Tankstelle in der Veckerhagener Straße ereignete sich am gestrigen Dienstagabend gegen 21.56 Uhr, wie die Polizei in Nordhessen in der Nacht zum heutigen Mittwoch mitteilte.

Demnach betraten die beiden Täter den Verkaufsraum. Einer von ihnen hielt drohend eine Machete in der Hand.

Die Kriminellen erzwangen die Herausgabe von Bargeld in Höhe von etwa 1000 Euro. Sie verstauten ihre Beute in einer schwarzen Sporttasche und flohen damit in unbekannte Richtung.

Sofort nach der Alarmierung leitete die Polizei eine Fahndung nach den Tätern ein, jedoch ohne Erfolg. Die Suche nach den beiden Männern dauert an.