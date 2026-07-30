Überführt sie ein Video? Staatsanwaltschaft ermittelt gegen Polizisten und Notärztin

Köln - Nach einem Polizeieinsatz im April ermittelt die Staatsanwaltschaft Köln gegen zwei Polizeikräfte und eine Notärztin. Es bestehe der Anfangsverdacht der Körperverletzung im Amt, teilte die Behörde mit. Zuvor hatte der Kölner Stadt-Anzeiger berichtet.

Die Staatsanwaltschaft Köln ermittelt gegen zwei Polizisten und eine Notärztin. (Symbolfoto) © Thomas Banneyer/dpa

Der Vorfall am 8. April, der nun juristisch neu bewertet wird, ereignete sich in Köln-Deutz. Ein Mann soll sich an dem Tag laut Staatsanwaltschaft in einer psychischen Notsituation befunden haben und sollte in eine Klinik eingewiesen werden.

Die Verhältnismäßigkeit der Maßnahmen der Polizisten bei dem Einsatz müssten nun aber erneut detailliert überprüft werden, hieß es. Weitere Angaben zu dem betroffenen Mann aus Köln wurden zunächst nicht gemacht.

Lange Zeit sah die Staatsanwaltschaft nach eigenen Angaben keine Anhaltspunkte für ein mögliches strafbares Fehlverhalten der Einsatzkräfte.

Grund für die nun eingeleiteten Ermittlungen ist eine Videoaufnahme, die der Behörde erst in der vergangenen Woche bekannt wurde, wie sie auf Anfrage mitteilte. Das Video soll den Beginn des Einsatzes zeigen.