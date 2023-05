Der brutale Raubmord an Ingolf H. (†24): Wenn ein Gerichtsfall den Kalten Krieg befeuert

Völpke - Vor über 40 Jahren wurde nahe Magdeburg ein 24-Jähriger brutal von zwei Freunden ermordet. Der Gerichtsfall um seinen Mörder hielt beide Seiten des geteilten Deutschlands lange in Atem.

Die beiden verscharrten schließlich ihren toten Freund in einer abgelegenen Gegend, teilten die 25.000 D-Mark untereinander auf, und ließen das Ereignis hinter sich.

Wie sich später herausstellte, traf sich Ingolf H. mit seinen beiden Freunden Klaus J. und Frank W. Sie hatten ihm versprochen, ein Auto für den 24-Jährigen zu kaufen, im Austausch für 25.000 D-Mark in Bar. Da sich Ingolf schon lange nach seinem eigenen Wagen sehnte, willigte er ein und war überglücklich, schon bald hinter dem Steuer sitzen zu können.

Am Abend des 8. Oktobers 1982 putzte sich der 24-jährige Ingolf H. richtig heraus, denn für ihn stand ein wichtiger Moment bevor. Seine Mutter sah noch, wie er freudestrahlend die gemeinsame Wohnung in Völpke ( Sachsen-Anhalt ) verließ. Zu dem Zeitpunkt ahnte sie noch nicht, dass es das letzte Mal sein würde, dass sie ihren Sohn zu Gesicht bekommt.

Am Grenzübergang in Sachsen-Anhalt stahl sich der Tatverdächtige Frank W. in die damalige BRD. © Klaus-Dietmar Gabbert/dpa-Zentralbild/dpa

Eine Großfahndung nach dem Vermissten Ingolf H. führte die Ermittler schließlich zu Klaus J., bei dem in der Zwischenzeit einige teurere Anschaffungen gemacht wurden. Lange Zeit weigerte sich der Mann gegenüber Vernehmungen, bis es ihm schließlich zu viel wurde.

"Er fragte, ob er noch eine rauchen gehen konnte", erinnert sich der damalige DDR-Kriminalpolizist Bernd Lamprecht bei "Kripo Live - Den Tätern auf der Spur", "und dann sagte er [...] 'Am besten Sie holen ein Auto, wir fahren da raus wo die Leiche liegt'".

In Folge gestand der Verdächtige die gesamte Tat und so auch die Beihilfe von Kumpel Frank W. Der Mann war Anfang des Jahres 1983 in die damalige BRD geflüchtet, und wurde dort als "erster Flüchtling des Jahres" gefeiert.

Auf Klaus J. wartete bereits eine lebenslange Haft, gegen Frank W. wurde ein Haftbefehl ausgesprochen. Was folgte war ein turbulentes Gerichtsverfahren, was, laut Historiker Michael Goll, den Kalten Krieg zwischen Ost- und Westdeutschland immer weiter befeuerte.



"Es ging gar nicht um den Fall", so der Historiker, "[...] sondern es war tatsächlich so, dass [...] die Diplomatie, die dahinterstehenden Fragen um Souveränität, um Anerkennung eigentlich zentral waren."