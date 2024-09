Drei Jahrzehnte nach der Tat: Spucke auf Bürgersteig soll Frauenmörder überführen!

So sollen in der Nähe der Leiche ein auf Holloman ausgestellter Gehaltsscheck, ein Sweatshirt und eine Zigarette gefunden worden sein. Doch erst mehr als drei Jahrzehnte nach der Tat konnten die Ermittler den Beweisstücken ein Gesicht geben.

Musste das Kind alles mit ansehen? Das wird vermutlich der anstehende Prozess in Boston (Massachusetts) zeigen.

15 Stichwunden im Brust-, Kopf- und Halsbereich: Das ergab die Autopsie des Leichnams der 25-Jährigen. Ihre eigene Mutter fand die US-Amerikanerin damals blutüberströmt im Schlafzimmer. Auch mit in der Wohnung: Taylors drei Jahre alte Tochter.

Die Polizei von Boston benötigte mehr als drei Jahrzehnte, um dem Mord aus dem Jahr 1988 einen Verdächtigen zuzuordnen. © Screenshot/Facebook/Boston Police Department

Aus Spuren, die unter Taylors Fingernägeln gefunden wurden, sei ein vollständiges DNA-Profil eines unbekannten Mannes erstellt worden. Nach einem Abgleich stand fest: Es passte perfekt zu Holloman.

Kurios: Um sicherzugehen, sammelten die Ermittler Spucke des 65-Jährigen von einem Bürgersteig, ganz in der Nähe seiner Wohnung ein und verglichen den Speichel mit dem bereits vorhandenen Genmaterial. Treffer!

Am vergangenen Donnerstag wurde Holloman, der bislang ohne Vorstrafen durchs Leben gekommen sein soll, wegen Mordes verhaftet. Ende Oktober soll der Prozess starten.

Wie CBS News berichtete, stellte Hollomans Anwalt unterdessen in Zweifel, dass die DNA seines Mandanten nach all den Jahren mit dem Mord in Verbindung gebracht werden könne.