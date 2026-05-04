19. Jahrestag von Maddie McCanns Verschwinden: Eltern melden sich mit emotionaler Nachricht

England - Mittlerweile ist das Verschwinden von Madeleine McCann bereits ganze 19 Jahre her. In einem Statement äußerten sich nun ihre Eltern, die weiterhin auf Gerechtigkeit hoffen.

Kate und Gerry McCann hoffen auch 19 Jahre nach dem Verschwinden ihres Kindes weiterhin auf Gerechtigkeit. (Archivfoto) © Joe Giddens/PA Wire/dpa

Auf der Facebook-Seite von "Official Find Madeleine Campaign" veröffentlichten Kate und Gerry McCann einen emotionalen Text zu Ehren ihrer Tochter – heute wäre sie 22 Jahre alt.

"19 Jahre. Die Suche geht weiter, um unsere Madeleine zu finden, Gerechtigkeit zu erreichen und die Welt ein kleines Stück sicherer zu machen. Wir sind weiterhin sehr dankbar für all die Unterstützung von Freunden und Familie, von Menschen, die wir kennen und die, die wir nicht kennen – und von Polizei und Behörden für ihre kontinuierliche Entschlossenheit und Bemühungen. Danke", so der Beitrag.

Weiter hieß es: "Für Madeleine, die wir jeden Tag lieben und vermissen, werden wir niemals aufgeben."

Unterzeichnet ist die Nachricht mit "Kate, Gerry und Familie". In den Kommentaren bekundeten Hunderte Menschen ihre Anteilnahme, wünschten der Familie viel Kraft und gaben an, zu hoffen, dass Madeleine sicher und wohlbehalten gefunden werde.