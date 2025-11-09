Gericht überprüft Anordnungen für Maddie-Verdächtigen

Celle - Nach einer Beschwerde seines Verteidigers hat das Oberlandesgericht im niedersächsischen Celle Auflagen für den im Fall Maddie Verdächtigen überprüft.

Der Maddie-Hauptverdachtige (l.) hat seine Haftstrafe wegen der Vergewaltigung einer 72-Jährigen abgesessen und ist nun unter Auflagen frei. © Moritz Frankenberg/dpa Pool/dpa

Konkret sei es um mehrere Weisungen an den Tatverdächtigen gegangen, die in der Anordnung der Führungsaufsicht für die Zeit nach seiner Haftentlassung festgehalten seien, sagte eine Gerichtssprecherin auf Anfrage. Zuerst hatte die "Bild" berichtet.

Zuletzt hatte der Mann eine Gefängnisstrafe, zu der er 2019 vom Landgericht Braunschweig im Wesentlichen wegen schwerer Vergewaltigung verurteilt worden war, abgesessen.

Eine der Auflagen für die Zeit nach der Haftentlassung sieht demnach vor, dass der Verdächtige sich einen festen Wohnsitz im Inland suchen muss.

"Das Landgericht muss diese konkrete Weisung konkreter fassen", sagte die Gerichtssprecherin nach der Entscheidung des Oberlandesgerichts. Nun müsse sich damit das zuständige Landgericht Hildesheim befassen.

Über Einzelheiten wollte das Gericht am Montag informieren.