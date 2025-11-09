"Ich glaube wirklich, dass ich sie bin": Gericht verurteilt angebliche Maddie McCann

Eine Polin, die glaubt, Maddie McCann zu sein, lauerte ihren vermeintlichen Eltern auf und wurde nun deshalb vor Gericht verurteilt.

Von Isabel Klemt

Großbritannien - Eine Polin ist fest davon überzeugt, die vermisste Maddie McCann zu sein, und lauerte deshalb ihren angeblichen Eltern auf. Jetzt hat sie die Quittung erhalten und wurde vor Gericht verurteilt.

Julia Wandelt (24, r.) wurde zu sechs Monaten Haft verurteilt, während die Mitangeklagte Karen Spragg (61) vollständig freigesprochen wurde. © Bildmontage: Facebook/Screenshot/Predator Awareness, Facebook/Screenshot/Exposed UK Die 24-jährige Polin Julia Wandelt sorgte seit Juni 2022 für Aufsehen, als sie öffentlich behauptete, Madeleine McCann zu sein - obwohl eindeutige wissenschaftliche Beweise diese Behauptung widerlegten. Sie gab an, Erinnerungen an ihre angebliche Kindheit sowie an das Verschwinden im Jahr 2007 in Praia da Luz zu haben, und versuchte stets, ihre Aussagen in den sozialen Netzwerken mit Vergleichsbildern zu untermauern. Berichten zufolge soll Wandelt der Familie McCann zudem mehrfach aufgelauert und versucht haben, direkten Kontakt herzustellen. Im Februar 2025 wurde sie deshalb festgenommen und musste sich wegen Stalkings vor Gericht verantworten. Maddie McCann "Du bist meine Mama, du weißt, dass ich es bin": Angebliche Maddie McCann vor Gericht Julia Wandelt wurde am heutigen Freitag wegen Belästigung der Familie zu einer Haftstrafe verurteilt, wie die britische Zeitung Mirror berichtet. Die Mitangeklagte Karen Spragg (61), die Wandelt unterstützt hatte, wurde hingegen vollständig freigesprochen.

Julia Wandelt weint vor Gericht