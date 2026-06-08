Neue Akten im Fall Maddie: Führt diese heiße Spur endlich zur Wahrheit?

England - Neue Bewegung im Fall Madeleine McCann ! Die britische Polizei soll jetzt brisante Geheim-Akten über den deutschen Hauptverdächtigen Christian B. übernommen haben. Scotland Yard schaltet damit im Kampf um Gerechtigkeit spürbar einen Gang höher und jagt den mutmaßlichen Killer nun mit aller Härte.

Das Bild von Madeleine "Maddie" McCann haben ihre Eltern im Zusammenhang mit dem Verschwinden des Kindes veröffentlicht. © picture alliance / Luis Forra/LUSA FILE/dpa | Luis Forra

Die brandaktuellen Akten aus Deutschland sollen es absolut in sich haben und enthalten waschechtes Dynamit für die Ermittler. Unter den Dokumenten sollen sich laut der britischen Zeitung The Sun verstörende Pädo-Chats befinden, in denen Christian B. damit prahlte, "etwas Kleines mitzunehmen und tagelang zu benutzen".

Außerdem sollen sie grausame Entführungs-Fantasien über das Kidnapping von Mädchen vor Kitas beinhalten. Besonders im Fokus steht eine Festplatte mit Fotos aus Portugal direkt aus der Zeit, als Maddie im Mai 2007 spurlos aus der Ferienanlage in Praia da Luz verschwand.

Erst vor wenigen Tagen durchsuchten Ermittler eine Landschaft nur wenige Kilometer von dem Ferienort entfernt.