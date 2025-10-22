Cold Case Maria (†19): Ermittlern gelingt wohl entscheidender Durchbruch bei DNA-Spur

Aschaffenburg - Mehr als 41 Jahre nach dem gewaltsamen Tod einer angehenden Krankenschwester im unterfränkischen Aschaffenburg wird der jahrelang Verdächtige festgenommen. Experten untersuchen das vermutete Tatwerkzeug und machen eine wichtige Entdeckung.

Im zarten Alter von 19 Jahren wurde Maria Köhler damals skrupellos getötet. Jetzt gibt es offensichtlich den entscheidenden Durchbruch im Cold Case. © Kriminalpolizei Aschaffenburg/dpa

An der mutmaßlichen Tatwaffe haben die Ermittler DNA sichern können. Als Verursacher komme "mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit" der kürzlich gefasste Verdächtige infrage, teilte die Staatsanwaltschaft Aschaffenburg mit.

Die 19-jährige Maria Köhler war am 30. Juli 1984 mit einem Schal in einem Wohnheim für angehende Krankenschwestern in Aschaffenburg stranguliert worden.

Seit der Tat geht die Polizei davon aus, dass der damalige Ex-Freund des Opfers der Täter ist - nun ist zumindest klar, dass er den Schal irgendwann einmal berührt haben muss.

Der heute 66-Jährige war nach seiner Festnahme in der Türkei im September nach Deutschland überstellt worden. Er hat die Tat nach Angaben der Staatsanwaltschaft gestanden und sitzt wegen Mordverdachts in Untersuchungshaft.

Im Zuge der neuerlichen Ermittlungen hatte die Polizei den Schal an Experten des Landeskriminalamts geschickt - und zudem eine DNA-Probe des Verdächtigen. Nun besteht nahezu Gewissheit, dass es seine Erbsubstanz ist, die an dem Kleidungsstück gefunden wurde.