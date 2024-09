Polizei rollt 28 Jahre alten Mordfall neu auf: Wer hat "Gajo" exekutiert?

Der brutale Mord an Nenad Gajanovic (†35) beschäftigt die Polizei auch noch 28 Jahre später. © Screenshot/Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta/Europol

Damals wurde das aus dem ehemaligen Jugoslawien stammende Opfer mit mehreren Schusswunden tot neben einem gestohlenen VW Golf am Rande einer Landstraße im Landkreis Vechta aufgefunden, schreiben Staatsanwaltschaft und Polizei in einer gemeinsamen Mitteilung am Dienstag.

Nachdem die Ermittler vor knapp drei Jahrzehnten im Dunkeln tappten und den Fall zu den Akten gelegt hatten, soll mithilfe der ins Leben gerufenen Mordkommission "Gajo 96" der "Cold Case" Jahre später doch noch gelöst werden.

"Gajo" war gleichzeitig auch der Spitzname des Mordopfers. Über ihn ist bekannt, dass er selbst kriminell war, in Hamburg lebte und in Norddeutschland mehrere Einbrüche begangen hatte. Vor seiner Ermordung war er offenbar auf der Flucht und in einem Hotel in Oldenburg untergetaucht.

Vor wem auch immer sich der damals 35-Jährige verstecken wollte - es hat nicht geklappt. Am 8. August wird sein von mehreren Kugeln durchlöcherter Leichnam bei Dümmerlohausen in einem Straßengraben neben einem zuvor in Bad Essen (Landkreis Osnabrück) gestohlenen roten Golf entdeckt.