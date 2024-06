Mann will Mord an Klaus Berninger (†16) beobachtet haben: Darum muss er jetzt vor Gericht

Aschaffenburg - 1990 stirbt der 16 Jahre alte Klaus Berninger aus Unterfranken gewaltsam in einem Wald. Der oder die Täter sind nach wie vor unbekannt. Ein Mann will die Tat beobachtet haben - doch die Ermittler glauben ihm nicht.

2022 wurde der Fall des 1990 gewaltsam ums Leben gekommenen Klaus Berninger (†16) aus Unterfranken neu aufgerollt. © Nicolas Armer/dpa

Der 57-Jährige ist nun wegen Vortäuschens einer Straftat angeklagt. Zum Prozess am heutigen Freitag erschien der Mann jedoch nicht. Er ließ kurz vor Verhandlungsbeginn ein ärztliches Attest vorlegen. Die Verhandlung wurde daher direkt wieder abgebrochen.

Die Staatsanwaltschaft Aschaffenburg wirft dem Angeklagten vor, die Polizei bei den Ermittlungen zum Mord an dem 16-jährigen Bäckerlehrling aus Wörth am Main an der bayerisch-hessischen Landesgrenze an der Nase herumgeführt und so umfangreiche Ermittlungen ausgelöst zu haben.

Er soll im vergangenen Jahr behauptet haben, das Verbrechen seinerzeit beobachtet zu haben. Zeitweise wurde gegen den Angeklagten sogar wegen Mordverdachts ermittelt.

Die Polizei geht inzwischen aber davon aus, dass der Mann nicht an der Tat beteiligt war.