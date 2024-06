Tot in einer Metallkiste gefunden: Acht Jahre alter Cold Case neu aufgerollt!

Vor fast genau acht Jahren wurde ein unbekannter Mann tot in einer Metallkiste entdeckt. Die Polizeiinspektion Magdeburg rollt den Cold Case wieder auf.

Von Alana Specht

Dessau/Magdeburg - Vor fast genau acht Jahren wurde ein unbekannter Mann tot in einer Metallkiste entdeckt. Die Ermittler tappten lange im Dunkeln. Doch wurde der Cold Case neu aufgerollt.

Am 5. Juli 2016 entdeckte ein Paddler eine Metallkiste in der Elbe bei Vockerode (Sachsen-Anhalt). Dann kam der Schock: Im Inneren lag die Leiche eines Mannes. "Der Leichnam weist Verletzungen auf, wonach der bislang Unbekannte Opfer eines Tötungsverbrechens geworden ist", teilten Polizei und Staatsanwaltschaft damals mit. Auch soll der Mann bereits drei Wochen lang tot gewesen sein, bevor er gefunden wurde. Die Polizeiinspektion Dessau-Roßlau übernahm damals den Mordfall, doch die Ermittlungen verliefen sich irgendwann im Sande. Ermittler der Polizeiinspektion Magdeburg rollen den Cold Case nun erneut auf und hoffen auf neue Erkenntnisse. Zu diesem Zweck wurden neue Phantombilder geschaffen und über 16.000 Plakate gedruckt. Auch eine Belohnung von 2500 Euro wurde ausgeschrieben. DNA-Spuren des Toten wurden an Labore der Ahnenforschung in den USA übersandt, in der Hoffnung, dass Angehörige des Mordopfers gefunden werden können.

Der Tote in der Kiste: Was über ihn bekannt ist

Die Metallkiste hatte die Aufschrift "Albert Glück" an der Seite sowie diese zwei Aufkleber. © Bildmontage: Polizeiinspektion Dessau-Roßlau Auch wenn die genaue Identität des Toten noch nicht festgestellt werden konnte, lieferten rechtsmedizinische Untersuchungen immerhin einige Merkmale des Mannes. So soll er zum Zeitpunkt seines Todes zwischen 45 und 60 Jahre alt gewesen sein. Er war athletisch, 1,80 Meter groß und wog etwa 75 Kilogramm. Zudem soll er lange Zeit in Osteuropa gelebt haben, bevor er nach Deutschland kam.

Er wies ein frisch gestochenes Tattoo am Unterarm auf: ein schwarzer Schriftzug des Namens Michaela. Der gleiche Frauenname war auch in einem goldenen Ring eingraviert, den er am Finger trug. Die Kiste selbst gab wenig Auskunft, da es sich bei der Werkzeugtruhe um Massenware handelte. Auch die Aufschrift an der Vorderseite - "Albert Glück" beziehungsweise "Albert Glückl" - sei zwar nachgeprüft worden, hatte aber keine Spuren ergeben, hieß es.

