Entwürdigung im Internet: Bayern-Minister will härtere Strafen für Deepfakes

München - Bayerns Justizminister Georg Eisenreich (55, CSU ) fordert für sexualisierte Deepfakes einen Strafrahmen von bis zu fünf Jahren Haft.

Mit bis zu fünf Jahren Haft sollen nach Willen von Bayerns Justizminister Georg Eisenreich (55, CSU) Taten in Bezug auf sexualisierte Deepfakes bestraft werden. © Daniel Löb/dpa

"Sie verfügen über ein ähnlich hohes Schadenspotenzial wie eine Körperverletzung", betonte Eisenreich in München.

Bei Deepfakes wird etwa das Gesicht der Opfer mithilfe künstlicher Intelligenz in ein Foto oder Video – beispielsweise eine Porno-Sequenz – eingefügt oder die Stimme künstlich nachgeahmt.

Dadurch wirkt es auf den Betrachter so, als würden die Betroffenen Dinge tun oder sagen, die in Wahrheit nie passiert sind.

"Deepfakes werden zum Mobben, in Rachepornos oder in betrügerischer Absicht eingesetzt", erläuterte Eisenreich.

Sie würden vor allem genutzt, um Frauen und Mädchen bloßzustellen und zu erniedrigen.