Urteil nach brutaler Tat gefällt: Frau stach Bekanntem die Augen aus

Bielefeld - Weil sie ihren Bekannten in einer Wohnung brutal getötet und ihm dabei die Augen ausgestochen haben soll, ist eine 38-Jährige vom Landgericht Bielefeld zu 13 Jahren Haft verurteilt worden.

Was war das Motiv ihrer grausamen Tat? (Archivfoto) © Friso Gentsch/dpa

Die Angeklagte wurde des Totschlags schuldig gesprochen, wie ein Gerichtssprecher am Dienstag sagte. Die Hintergründe der Gewalttat blieben in dem Prozess letztlich unklar. Das Urteil ist nicht rechtskräftig.

Laut Anklage ereignete sich die Tat Ende Dezember 2025 in der Wohnung des späteren Opfers in Minden. Die Angeklagte soll dort ihren Bekannten zunächst gewürgt haben, bis er das Bewusstsein verlor. Anschließend soll sie ihm gegen den Kehlkopf getreten und ihm mit einem Messer oder einem anderen spitzen Gegenstand mehrmals in die Augen gestochen haben. Das Opfer starb noch in der Wohnung.

Das Gericht ging von einer vollen Schuldfähigkeit der Angeklagten aus.

Zwar habe eine schizotype Störung vorgelegen, diese habe die Schuldfähigkeit jedoch nicht aufgehoben, hieß es.