23.06.2026 16:02 "Wir töten dich, Rahmsdorf!" Privatermittler im Fall Fabian (†8) wird seit Monaten bedroht

Markus Rahmsdorf beteiligte sich von Beginn an mit seinem "Verein für Vermisstensuche und Detektivarbeit" an den Ermittlungen im Fall Fabian (†8).

Von Madita Eggers

Rostock - Markus Rahmsdorf (34) beteiligte sich von Beginn an (Oktober 2025) mit seinem "Verein für Vermisstensuche und Detektivarbeit" an den Ermittlungen im Fall Fabian (†8). Von der Suche nach dem damals noch als vermisst geltenden Jungen bis jetzt zum Mordprozess. Zuletzt gab er dem Vorsitzenden Richter Holger Schütt sogar einen entscheidenden Hinweis über die unerlaubte Weitergabe von Beweismitteln. Doch schon genauso lange wird der Privatermittler bedroht, wie er TAG24 jetzt verriet.

Markus Rahmsdorf (34) unterstützt mit seinem "Verein für Vermisstensuche und Detektivarbeit" bei der Suche nach Vermissten. (Archivfoto) © privat Seit Monaten seien er und seine Familie Ziel einer regelrechten Einschüchterungskampagne. Lange habe er darüber geschwiegen, doch inzwischen hätten die Vorfälle ein Ausmaß erreicht, über das er nicht länger öffentlich schweigen wolle. Die Vorfälle reichen von mutmaßlichen Scherzanrufen und Falschmeldungen bis hin zu Brandstiftungen und Todesdrohungen. Zunächst seien immer wieder Pizzalieferungen zu seiner Adresse bestellt worden. Kurz darauf hätten mehrfach Mitarbeiter eines Bestattungsunternehmens vor seiner Tür gestanden, nachdem ihn Unbekannte offenbar als tot gemeldet hatten. Justiz Messer-Mann vor Kita niedergeschossen: Ermittler haben schlimmen Verdacht "Dreimal wollten sie mich abholen", so Rahmsdorf. Besonders seine Kinder (sein jüngstes ist zwei Jahre alt) seien davon schwer getroffen worden: "Die waren total geschockt." Danach sei die Situation immer weiter eskaliert: Eine Fußmatte und später seine Schuhe seien angezündet, ein Hakenkreuz an die Haustür geschmiert und ein Drohzettel mit den Worten "Wir töten dich, Rahmsdorf" hinterlassen worden. Den schwerwiegendsten Vorfall sieht der Privatermittler in einem brennenden Kinderwagen, der direkt vor seiner Wohnungstür stand. "Das war nicht mehr lustig", erinnert sich Rahmsdorf. "Hätten wir das nicht mitbekommen, wären wir garantiert an einer Rauchvergiftung gestorben." Dabei seien nicht nur seine Familie, sondern auch andere Hausbewohner gefährdet gewesen.

Markus Rahmsdorf: "Ich soll mich bei dem Fall raushalten, sonst wird etwas passieren"

Die Leiche des achtjährigen Fabian aus Güstrow wurde am 14. Oktober 2025 an einem Tümpel bei Klein Upahl entdeckt. Er war zuvor seit dem 10. Oktober 2025 vermisst worden. © Bernd Wüstneck/dpa Zusätzlich berichtet der 34-Jährige von einer Reihe mutmaßlich falscher Meldungen bei Behörden. So sei dem Landeskriminalamt mitgeteilt worden, er lagere Sprengstoff und Schusswaffen im Keller. Zudem habe es Hinweise gegeben, er schieße in seiner Wohnung herum, befinde sich in einer hilflosen Lage oder sei suizidgefährdet. Die Folge seien Hausdurchsuchungen sowie Einsätze von Polizei, Feuerwehr und Rettungsdienst gewesen. Gefunden worden sei dabei nichts. Justiz Urteil nach brutaler Tat gefällt: Frau stach Bekanntem die Augen aus Bis heute würden außerdem Drohanrufe eingehen. "Alle drei Tage bekomme ich unbekannte Anrufe, auch mitten in der Nacht", so Rahmsdorf. Die Botschaft sei stets dieselbe: "Ich soll mich bei dem Fall raushalten, und wenn ich was sage, wird was passieren." Sogar seine Kinder seien schon bedroht worden. So habe es Hinweise gegeben, dass ihnen etwas zustoßen könne, sollte er vor Gericht aussagen. Die Drohungen seien so konkret gewesen, dass sogar die Schule reagiert und Anzeige erstattet habe. Sämtliche Vorfälle habe auch er selbst zur Anzeige gebracht. Rahmsdorf vermutet, dass die Täter aus dem Umfeld einer engen Vertrauten von Fabians Mutter stammen könnten. Mehr will er aber (noch) nicht sagen, da er eine mögliche Zeugenaussage vor Gericht nicht gefährden will. Er stehe aber mit der Polizei und der Staatsanwaltschaft in regem Austausch.

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