Messer-Mann vor Kita niedergeschossen: Ermittler haben schlimmen Verdacht

Erkrath - Der vor einem Kindergarten in Erkrath bei Düsseldorf von der Polizei niedergeschossene Mann hat vermutlich Suizid begehen wollen.

Die Polizei sperrte den Bereich rund um den Kindergarten am Dienstag weiträumig ab. © Christoph Reichwein/dpa

"Das ist die wahrscheinlichste Variante. Davon gehen wir aus", sagte eine Sprecherin der Staatsanwaltschaft in Wuppertal auf Anfrage.

Dass sich der Vorfall am Dienstag vor einer Kita abgespielt hat, ist nach Ansicht der Ermittler Zufall gewesen. Der 59-Jährige wohne in der Nähe und sei mit dem Messer in der Hand spazieren gegangen, sagte die Ermittlerin.

Er habe zunächst niemanden damit bedroht und sich auch nicht aggressiv verhalten. Erst als die Polizei eintraf, sei er mit dem Messer auf die Beamten zugegangen. Als ein Polizist eine Kugel abfeuerte, um ihn zu stoppen, hatte er einen Durchschuss erlitten.

Er kam schwer verletzt in ein Krankenhaus und wurde operiert, war aber nicht in Lebensgefahr.