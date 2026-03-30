12-jährige Mia M. und 13-jährige Lara K. vermisst: Wer hat diese Mädchen aus Hamburg gesehen?

Hamburg - Wer hat diese beiden Mädchen gesehen? Die 12-jährige Mia M. aus Hamburg-Kirchwerder und die 13-jährige Lara K. aus Hamburg-Altengamme werden seit Montagmorgen vermisst. Die Polizei bittet bei der Suche um die Mithilfe der Bevölkerung.

Die 12-jährige Mia M. wurde das letzte Mal am Montagmorgen in ihrer Schule in Kirchwerder gesehen. © Bildmontage: Lino Mirgeler/dpa, Polizei Hamburg

Wie die Polizei Hamburg mitteilte, verließen die beiden Mädchen ihr Zuhause am Montagmorgen, um in die Schule zu gehen.

In ihrer Schule in Kirchwerder waren sie auch zunächst gewesen, bevor sie gemeinsam das Schulgelände in unbekannte Richtung verließen.

Die vermisste 12-jährige Mia M. wird wie folgt beschrieben:

scheinbares Alter: 14 Jahre

1,60 bis 1,65 Meter groß

braune, kinnlange Haare

trägt eine dunkelblaue Jacke, dunkelblaue Jeans, einen grauen Pullover und schwarze Boots

hat eine schwarze Handtasche bei sich

Nach den Informationen der Polizei sollen die beiden mit der Bahn nach Nordrhein-Westfalen gefahren sein und sich momentan dort aufhalten.