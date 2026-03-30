12-jährige Mia M. und 13-jährige Lara K. vermisst: Wer hat diese Mädchen aus Hamburg gesehen?

Die beiden Mädchen aus Hamburg werden seit Montagmorgen vermisst. Die 12-Jährige und die 13-Jährige sollen zusammen unterwegs nach Nordrhein-Westfalen sein.

Von Svenja-Marie Kahl

Hamburg - Wer hat diese beiden Mädchen gesehen? Die 12-jährige Mia M. aus Hamburg-Kirchwerder und die 13-jährige Lara K. aus Hamburg-Altengamme werden seit Montagmorgen vermisst. Die Polizei bittet bei der Suche um die Mithilfe der Bevölkerung.

Die 12-jährige Mia M. wurde das letzte Mal am Montagmorgen in ihrer Schule in Kirchwerder gesehen.
Die 12-jährige Mia M. wurde das letzte Mal am Montagmorgen in ihrer Schule in Kirchwerder gesehen.  © Bildmontage: Lino Mirgeler/dpa, Polizei Hamburg

Wie die Polizei Hamburg mitteilte, verließen die beiden Mädchen ihr Zuhause am Montagmorgen, um in die Schule zu gehen.

In ihrer Schule in Kirchwerder waren sie auch zunächst gewesen, bevor sie gemeinsam das Schulgelände in unbekannte Richtung verließen.

Die vermisste 12-jährige Mia M. wird wie folgt beschrieben:

Grausige Gewissheit: Skelett von vermisstem Mann (†56) entdeckt
Vermisste Personen Grausige Gewissheit: Skelett von vermisstem Mann (†56) entdeckt

  • scheinbares Alter: 14 Jahre

  • 1,60 bis 1,65 Meter groß

  • braune, kinnlange Haare

  • trägt eine dunkelblaue Jacke, dunkelblaue Jeans, einen grauen Pullover und schwarze Boots

  • hat eine schwarze Handtasche bei sich

Nach den Informationen der Polizei sollen die beiden mit der Bahn nach Nordrhein-Westfalen gefahren sein und sich momentan dort aufhalten.

Wer hat diese beiden Mädchen gesehen?

Die 13-jährige Lara K. wurde das letzte Mal am Montagmorgen in ihrer Schule in Kirchwerder gesehen.
Die 13-jährige Lara K. wurde das letzte Mal am Montagmorgen in ihrer Schule in Kirchwerder gesehen.  © Bildmontage: Lino Mirgeler/dpa, Polizei Hamburg

Die vermisste 13-jährige Lara K. wird folgend beschrieben:

  • scheinbares Alter: 14 Jahre

  • 1,65 bis 1,70 Meter groß

  • europäisches Erscheinungsbild

  • schulterlange, dunkelblonde Haare

  • trägt eine rosafarbene Jogginghose mit passender Kapuzenjacke, eine blaue "Teddyfleece"-Jacke und blaue Adidas-Turnschuhe

  • hat einen schwarzen Rucksack bei sich

Die bisherigen Suchmaßnahmen und Ermittlungen der Polizei haben nicht zum Auffinden der beiden Mädchen geführt.

Deswegen bitte die Hamburger Polizei nun um Zeugen: Wer Hinweise zu den beiden vermissten Mädchen geben kann oder weiß, wo sie sich aufhalten, wird gebeten, sich unter 040 4286 56789 bei der Polizei zu melden.

Hinweise werden zudem an jeder Polizeidienststelle entgegengenommen. Wer die Vermissten sieht, soll direkt die 110 zu wählen.

Titelfoto: Bildmontage: Lino Mirgeler/dpa, Polizei Hamburg

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