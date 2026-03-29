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Große Erleichterung: Vermisste 15-Jährige aus Sachsen-Anhalt ist wieder da

Seit Freitagnachmittag wird eine Jugendliche aus Großjena bei Naumburg im Burgenlandkreis vermisst. Nun bittet die Polizei um Hilfe.

Von Eric Mittmann

Update vom 29. März um 17.12 Uhr:

Der 15-Jährigen gehe es gut. Das teilte die Polizei am Sonntagnachmittag mit. Demnach habe sie sich selber telefonisch bei den Beamten gemeldet, ihren Aufenthaltsort durchgegeben und wurde dann im Stadtzentrum von Weißenfels abgeholt. Nach eigenen Angaben soll ihr Verschwinden persönliche Gründe gehabt haben.

Erstmeldung vom 29. März um 12.02 Uhr:

Großjena - Die Polizei im Burgenlandkreis bittet um Hilfe in einem Vermisstenfall.

Mit einem Foto suchte die Polizei derzeit nach der Vermissten.
Mit einem Foto suchte die Polizei derzeit nach der Vermissten.  © Montage: Polizei Burgenlandkreis + animaflorapicsstock/123RF

Seit Freitag wird eine 15-Jährige aus Großjena bei Naumburg vermisst.

Laut der Behörde wurde die Jugendliche zuletzt gegen 15 Uhr gesehen. Seitdem ist unklar, wo sie steckt.

Bislang soll es keine Erkenntnisse geben, dass ihr Verschwinden im Zusammenhang mit einer Straftat stehen könnte.

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Da die bisherige Suche nach der Vermissten erfolglos blieb, bittet die Polizei nun um Mithilfe.

Wer kann Hinweise zum Aufenthaltsort von Helene Jasmin geben? Wer hat sie nach Freitagnachmittag gesehen? Hinweise nimmt die Polizei im Burgenlandkreis unter Tel. 03443/2820 entgegen.

Titelfoto: Montage: Polizei Burgenlandkreis + animaflorapicsstock/123RF

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