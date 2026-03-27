Neue Spur im Fall des vor elf Jahren verschwundenen Studenten: Ermittler finden Knochen!

Neumünster/Kiel - Mehr als elf Jahre nach seinem Verschwinden sorgt der Fall Horst Georg Linnemann erneut für Aufsehen. Diesmal könnte es eine entscheidende Spur geben.

Die Polizei suchte bereits im Februar 2026 in einem Waldgebiet nahe Neumünster nach der Leiche von Horst-Georg Linnemann. © Landeskriminalamt Schleswig-Holstein

Wie die Staatsanwaltschaft Kiel gemeinsam mit dem Landeskriminalamt Schleswig-Holstein mitteilte, hat die Cold Case Unit (CCU) ihre Ermittlungen in dem ungelösten Vermisstenfall fortgesetzt. Im Fokus stand nun ein Hinweispunkt im Brachenfelder Gehölz bei Neumünster.

Mit schwerem Gerät und Unterstützung des Kampfmittelräumdienstes sowie Spezialisten der Spurensicherung wurde dort die Erde geöffnet.

Dann der Schockmoment: In einer Grube entdeckten die Ermittler tatsächlich Knochen!

Doch noch sei völlig unklar, ob sie tatsächlich zu dem seit 2014 vermissten Mann gehören.

Ein rechtsmedizinisches Gutachten soll nun Klarheit bringen. Linnemann war zum Zeitpunkt seines Verschwindens 28 Jahre alt.

Der Neumünsteraner aus dem Stadtteil Faldera wurde zuletzt am 15. Dezember 2014 gesehen. Seitdem fehlt von ihm jede Spur.